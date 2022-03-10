Нотаріальна палата України створила реєстр нотаріусів, які працюють попри воєнний час

Нотаріальна палата України створила реєстр нотаріусів, які працюють попри воєнний час

У реєстрі нотаріуси зі всієї України.

Нотаріальна палата України створила реєстр українських нотаріусів, які продовжують працювати попри війну. Список буде регулярно доповнюватись, повідомляє "Опендатамедіа".

Через військовий стан більшість нотаріальних контор зачинено. Проте для евакуації та перетину кордону дітей не з батьками, а іншими родичами або ж довіреними особами, потрібна нотаріально засвідчена згода батьків.

Сторінка з реєстром нотаріусів буде оновлюватись щодня. Для українців доступний перелік нотаріусів, їхні контакти та режим роботи. Нотаріусів у списку відсортовано за містами та районами.

Нагадаємо, в Україні діє воєнний стан та тривають бойові дії, тож кожен українець повинен знати основні правила поведінки та дій в таких умовах.

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