ВСУ / © Associated Press

На Запорожском направлении фронта фиксируется продвижение российских войск. Согласно сообщениям Сил обороны Юга, противник оккупировал ряд населенных пунктов, а также подтверждали оккупацию села Ровнополье.

Об этом сообщает DeepState.

По предварительной информации, также уточняется ситуация в населенном пункте Солодкое, который может находиться под частичным или полным контролем российских войск.

Оперативная обстановка и дальнейшие цели врага

Противник наращивает пехотную способность, используя выявленные «пробелы и проблемы» в украинской обороне для дальнейшего давления.

«После занятия Ровнополья открывается оперативное пространство движения на Гуляйполе с севера, однако противник может сосредоточиться на более широких задачах, ведь ресурсов для Гуляйполя пока у кацапов нет», — отметили в DeepState.

Аналитики считают, хотя на прямой штурм Гуляйполя ресурсы оккупантов пока ограничены, их внимание может сосредоточиться на продвижении в направлении Варваровки. А также на сосредоточении сил для усложнения логистики в Гуляйполе и на активных обстрелах самого Гуляйполя с целью ослабления обороноспособности города.

«Будем следить за активизацией в районе Марфопиля, через который противник предпринимал неоднократные попытки прорваться в город», — сообщили в DeepState.

Ситуация на Запорожском направлении. / © t.me/DeepStateUA

Решения Сил Обороны и вопросы коммуникации

В этом контексте Сил обороны Юга принял решение отойти с ряда невыгодных позиций. По сообщению DeepState, этот шаг реалистичен и направлен на сохранение наиболее ценного ресурса — личного состава.

Вместе с тем остро стоит вопрос внутренней коммуникации среди военного руководства. По информации DeepState фиксируется расхождение данных между сообщениями Сил обороны Юга и Главнокомандующего относительно количества утраченных населенных пунктов.

«Осталось еще поработать над внутренней коммуникацией, где СОП сообщают об одном количестве населенных пунктов, Главнокомандующий о другом, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке зачищает, штурмует и увольняет, что вообще в данном контексте неуместно и ставит под сомнение доверие общества», — подытожили в DeepState.

Напомним, ситуация в Запорожском направлении стремительно обостряется, он становится новой горячей точкой наравне с Покровским. Эксперт предупреждает, что враг хочет войти в тыл ВСУ и создать плацдарм для новых операций.

Ранее сообщалось, что на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска активизировали штурмовые действия и обстрелы вблизи нескольких населенных пунктов, зафиксировано около 25 боевых столкновений.