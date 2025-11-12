ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

В Киеве горело кафе: ГСЧС сообщила подробности

В столице на первом этаже здания на Севастопольской площади возник пожар, но возгорание было быстро ликвидировано.

Авторы публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Пожар в Киеве

На Севастопольской площади возник пожар в кафе

В Киеве на Севастопольской площади произошло возгорание в общепите, расположенном на первом этаже здания. Пожар был оперативно ликвидирован.

Об этом ТСН.ua сообщили в ГСЧС Киева.

По информации столичных спасателей, огонь разгорелся в помещении заведения на Севастопольской площади. Площадь возгорания была незначительной. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

«Огонь вспыхнул на площади в 7 квадратных метрах на первом этаже помещения. Пожар уже ликвидирован, без пострадавших», — отметили в ГСЧС.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, в прошлом месяце в Киеве загорелся большой пожар в жилом доме на Печерске. Спасатели ГСЧС не могли обуздать пламя более 12 часов.

Дата публикации
Количество просмотров
128
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie