В Киеве горело кафе: ГСЧС сообщила подробности
В Киеве на Севастопольской площади произошло возгорание в общепите, расположенном на первом этаже здания. Пожар был оперативно ликвидирован.
Об этом ТСН.ua сообщили в ГСЧС Киева.
По информации столичных спасателей, огонь разгорелся в помещении заведения на Севастопольской площади. Площадь возгорания была незначительной. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
«Огонь вспыхнул на площади в 7 квадратных метрах на первом этаже помещения. Пожар уже ликвидирован, без пострадавших», — отметили в ГСЧС.
Причины возникновения пожара устанавливаются.
