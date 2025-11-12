Мбаппе поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2026 против Украины

Килиан Мбаппе в матче против Украины / © Associated Press

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026 по футболу против Украины.

"Матч против Украины в Польше был нелегким. В первом тайме они выбрали оборонную тактику, а затем перешли в атаку. Они играли очень интенсивно и создали несколько моментов.

Если бы футбол был справедливым и логичным, то они бы забили. Мы знаем, что матч будет нелегким, потому что они все еще претендуют на выход на чемпионат мира. Но выход из группы зависит от нас. Мы хотим продолжить наш прогресс и выиграть все домашние матчи", – цитирует лидера французской команды Le Parisien.

Матч Франция – Украина состоится в четверг, 13 ноября, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

Отметим, что в стартовом матче квалификации на грядущий Мундиаль, который состоялся 5 сентября в польском Вроцлаве, команда Сергея Реброва проиграла Франции со счетом 0:2.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

