Проспорт
55
1 мин

Франция – Украина: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Команда Сергея Реброва проведет предпоследний поединок на групповом этапе квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Максим Приходько
Франция – Украина

Франция – Украина / © Associated Press

В четверг, 13 ноября, сборная Украины сыграет с командой Франции в предпоследнем, пятом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу .

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

После четырех туров туров команда Сергея Реброва (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Франция – Украина.

55
