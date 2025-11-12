Россия создает плацдарм: военный о планах врага на Запорожье

Наступление на Запорожье / © ТСН.ua

Ситуация в Запорожском направлении стремительно обостряется, он становится новой горячей точкой наравне с Покровским. Эксперт предупреждает, что враг хочет войти в тыл ВСУ и создать плацдарм для новых операций.

Об этом сообщил спикер «Украинской добровольческой армии» Сергей Братчук в эфире 24 Канала.

Он подчеркнул, что ситуация в Запорожской области сложилась «чрезвычайно сложная». Враг не просто пытается двигаться в направлении Гуляйполя, а намерен зайти в тыл украинским подразделениям.

«Эта информация, к сожалению, подтверждается, и очевидные угрозы действительно существуют», — сказал спикер УГА.

По его словам, движение врага на этом направлении стало опасным, и Запорожский фронт находится в поле пристального внимания врага.

Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях ухудшилась. Александр Сырский сообщил, что россиянам удалось захватить три населенных пункта.

Есть ли угроза Запорожью

По мнению Сергея Братчука, одна из главных целей этого продвижения — создание врагом безопасного плацдарма на юге Донетчины, Днепропетровщине и Запорожье. Это нужно оккупантам, чтобы обеспечить себе логистику и сосредоточить множество войск для планирования последующих операций.

В то же время враг имеет конкретную цель в отношении самого областного центра.

«По самому Запорожье вектор движения врага остается Степногорским. Он будет пытаться зайти в этот населенный пункт, попытаться установить там артиллерию соответствующего калибра для того, чтобы угрожать южным окрестностям областного центра. Это та задача, которую из россиян очевидно никто не снимал и не снимет», — объяснил Братчук.

Спикер УДА добавил, что со стороны украинского командования должны быть приняты решения для максимальной стабилизации ситуации.

«В ближайшее время увидим определенные эмоциональные колебания как в информационном пространстве, так и на поле боя», — предположил он.

Братчук подытожил, что через несколько дней станет понятно, удастся ли выровнять ситуацию, или она будет «углубляться со знаком минус».

Напомним, на Александровском и Гуляйпольском направлениях в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. Российские войска активизировали штурмовые действия и обстрелы вблизи нескольких населенных пунктов, зафиксировано около 25 боевых столкновений.

По данным Сил обороны юга, враг несет значительные потери — за сутки ликвидировано 58 окупантов и почти 30 ранены. После огневого поражения в районе Ровно украинские подразделения отступили на более выгодные позиции, остановив дальнейшее продвижение противника.