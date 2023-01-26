Атака РФ на Киев: в ОВА сообщили детали о жертве и пострадавших

В Киеве в Голосеевском районе, где утром 26 января в результате атаки россиян упала часть вражеской ракеты, погиб мужчина.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Предварительно, в результате ракетного террора россиян погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

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"Воздушная атака на столицу! По предварительной информации в Голосеевском районе в результате падения части ракеты погиб мужчина (55 лет). Также известно о двух пострадавших. Им оказали медицинскую помощь! Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги 26 января прогремел взрыв.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о попадании ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе.

Также была информация о взрывах в Днепровском районе Киева.

Кроме того, россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.

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