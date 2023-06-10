Беларусь в очередной раз продолжила обучение с РФ: сколько они будут продолжаться

РФ продолжают проводить обучение в Беларуси.
Беларусь в очередной раз продолжила совместные учения с Россией. Они продлятся по меньшей мере до 18 июня.
Об этом пишет "Белорусский Гаюн".
По данным мониторинговой группы, 10-11 июня стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, а именно:
- "Доманово";
- "Лепельский";
- "Осиповичский";
- "Обуз-Лесновский".
Продолжение обучения на белорусских полигонах на текущий момент с 12 июня и до:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 17.06;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 16.06;
- полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 17:06;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 16.06;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 18.06;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 18.06;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18:06.
Отметим, что в Соединенных Штатах не видят угрозу ядерной войны в размещении российского тактического ядерного вооружения на территории Беларуси.
Читайте также: