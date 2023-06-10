Беларусь в очередной раз продолжила обучение с РФ: сколько они будут продолжаться

Беларусь в очередной раз продолжила совместные учения с Россией. Они продлятся по меньшей мере до 18 июня.

Об этом пишет "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, 10-11 июня стали выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва, а именно:

"Доманово";

"Лепельский";

"Осиповичский";

"Обуз-Лесновский".

Продолжение обучения на белорусских полигонах на текущий момент с 12 июня и до:

227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 17.06;

полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 16.06;

полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 17:06;

полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 18.06;

212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 16.06;

230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 18.06;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 18.06;

полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 18:06.

Отметим, что в Соединенных Штатах не видят угрозу ядерной войны в размещении российского тактического ядерного вооружения на территории Беларуси.

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