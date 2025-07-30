- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 5012
- Время на прочтение
- 3 мин
Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза (обновлено)
Украину атакуют беспилотники. Что известно об угрозе?
Украина снова под прицелом вражеских беспилотников. По состоянию на 21.15 30 июля 2025 года, зафиксировано активное движение нескольких групп ударных БПЛА в разных регионах.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
В настоящее время зафиксировано движение БПЛА в следующих регионах:
Черниговщина: Группа враждебных БПЛА с севера области направляется на Киевщину. Другие группы на Черниговщине держат южный курс
Киевщина: На севере области замечена движущаяся в направлении Житомирщины БПЛА.
Группы ударных БПЛА из Сумщины продолжают движение в южном направлении.
Харьковщина: Группы ударных БПЛА из Харьковщины двигаются на Полтавщину и Днепропетровщину.
Херсонщина: Группа вражеских БПЛА следует на Николаевщину.
Николаевщина: Группа вражеских БПЛА зафиксирована с курсом на Одесщину.
Полтавщина: БПЛА двигается в западном направлении.
По состоянию на 21:20 карта воздушной тревоги выглядит так:
ОБНОВЛЕНО!
По состоянию на 22:15 30 июля 2025 года зафиксировано активное движение нескольких групп ударных БПЛА в разных регионах страны:
Север Украины:
Группа вражеских БПЛА на севере Сумщины двигается на Черниговщину.
Несколько групп ударных БПЛА на севере, в центре и на юге Черниговщины направляются в Киевскую область.
Группа ударных БПЛА на севере Киевщины имеет курс на Житомирщину.
Еще одна группа ударных БПЛА на востоке Киевщины двигается на Черкасщину.
-
Центральные и западные регионы:
Группа ударных БПЛА в Житомирской области держит юго-западный курс.
Несколько групп ударных БПЛА на востоке, севере и юге Полтавщины направляются на запад.
БПЛА на севере Черкасской области движется в южном направлении.
Группа БПЛА в Кировоградской области зафиксирована с движением в северном направлении.
-
Юг и восток Украины:
Группа враждебных БПЛА на востоке Днепропетровщины имеет курс на северо-запад.
БПЛА на севере Одесщины направляется в Кировоградскую область.
Группа БПЛА в Херсонской области движется на Николаевщину.
-
ОБНОВЛЕНО!
По состоянию на 23:45 30 июля 2025, зафиксировано активное движение ударных БПЛА в различных областях:
Черниговщина: Группы ударных БПЛА двигаются в направлении Киевщины.
Полтавщина: Группа ударных БПЛА следует на Киевщину.
Киевщина: Несколько групп ударных БПЛА с севера, центра и юга области имеют западный/юго-западный курс.
Киев: Ударные БПЛА фиксируются в направлении города с юга, севера и востока.
Житомирщина:
Группа ударных БПЛА в Житомирской области держит юго-западный курс.
БПЛА на юге области двигаются курсом на Виннитчину.
-
Виннитчина: БПЛА в Винницкой области направляется на Хмельнитчину.
Черкасская область: Группа ударных БПЛА имеет западный курс.
Днепропетровщина: Группа вражеских БПЛА на востоке области двигается на Полтавщину.
Кировоградщина:
Группа БПЛА движется в северном направлении.
Еще один БПЛА в Кировоградской области имеет курс на север.
-
Николаевщина: БПЛА на юге области следует в северном направлении.
Юг Киевщины: БПЛА двигается курсом на Виннитчину.
По состоянию на 23:45 карта воздушной тревоги выглядит так:
Напомним, в ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.