Беспилотники атакуют Украину: где есть угроза (обновлено)

Беспилотники атакуют Украину

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Украина снова под прицелом вражеских беспилотников. По состоянию на 21.15 30 июля 2025 года, зафиксировано активное движение нескольких групп ударных БПЛА в разных регионах.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

В настоящее время зафиксировано движение БПЛА в следующих регионах:

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Черниговщина: Группа враждебных БПЛА с севера области направляется на Киевщину . Другие группы на Черниговщине держат южный курс

Киевщина: На севере области замечена движущаяся в направлении Житомирщины БПЛА.

Группы ударных БПЛА из Сумщины продолжают движение в южном направлении .

Харьковщина: Группы ударных БПЛА из Харьковщины двигаются на Полтавщину и Днепропетровщину .

Херсонщина: Группа вражеских БПЛА следует на Николаевщину .

Николаевщина: Группа вражеских БПЛА зафиксирована с курсом на Одесщину .

Полтавщина: БПЛА двигается в западном направлении.

По состоянию на 21:20 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © alerts.in.ua

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По состоянию на 22:15 30 июля 2025 года зафиксировано активное движение нескольких групп ударных БПЛА в разных регионах страны:

Север Украины: Группа вражеских БПЛА на севере Сумщины двигается на Черниговщину . Несколько групп ударных БПЛА на севере, в центре и на юге Черниговщины направляются в Киевскую область . Группа ударных БПЛА на севере Киевщины имеет курс на Житомирщину . Еще одна группа ударных БПЛА на востоке Киевщины двигается на Черкасщину .

Центральные и западные регионы: Группа ударных БПЛА в Житомирской области держит юго-западный курс . Несколько групп ударных БПЛА на востоке, севере и юге Полтавщины направляются на запад . БПЛА на севере Черкасской области движется в южном направлении . Группа БПЛА в Кировоградской области зафиксирована с движением в северном направлении .

Юг и восток Украины: Группа враждебных БПЛА на востоке Днепропетровщины имеет курс на северо-запад . БПЛА на севере Одесщины направляется в Кировоградскую область . Группа БПЛА в Херсонской области движется на Николаевщину .



ОБНОВЛЕНО!

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По состоянию на 23:45 30 июля 2025, зафиксировано активное движение ударных БПЛА в различных областях:

Черниговщина: Группы ударных БПЛА двигаются в направлении Киевщины .

Полтавщина: Группа ударных БПЛА следует на Киевщину .

Киевщина: Несколько групп ударных БПЛА с севера, центра и юга области имеют западный/юго-западный курс .

Киев: Ударные БПЛА фиксируются в направлении города с юга, севера и востока .

Житомирщина: Группа ударных БПЛА в Житомирской области держит юго-западный курс . БПЛА на юге области двигаются курсом на Виннитчину .

Виннитчина: БПЛА в Винницкой области направляется на Хмельнитчину .

Черкасская область: Группа ударных БПЛА имеет западный курс .

Днепропетровщина: Группа вражеских БПЛА на востоке области двигается на Полтавщину .

Кировоградщина: Группа БПЛА движется в северном направлении . Еще один БПЛА в Кировоградской области имеет курс на север .

Николаевщина: БПЛА на юге области следует в северном направлении .

Юг Киевщины: БПЛА двигается курсом на Виннитчину.

По состоянию на 23:45 карта воздушной тревоги выглядит так:

Карта воздушной тревоги. / © alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 30 июля 2025 года стала известна информация о движении российских ударных БпЛА.