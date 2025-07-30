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- Війна
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Безпілотники атакують Україну: де є загроза
Україну атакують безпілотники. Що відомо про загрозу?
Україна знову під прицілом ворожих безпілотників. Станом на 21:15 30 липня 2025 року, зафіксовано активний рух кількох груп ударних БПЛА у різних регіонах.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Наразі зафіксовано рух БПЛА у наступних регіонах:
Чернігівщина: Група ворожих БПЛА з півночі області прямує на Київщину. Інші групи на Чернігівщині тримають південний курс.
Київщина: На півночі області помічено БПЛА, що рухається в напрямку Житомирщини.
Сумщина: Групи ударних БПЛА з Сумщини продовжують рух у південному напрямку.
Харківщина: Групи ударних БПЛА з Харківщини рухаються на Полтавщину та Дніпропетровщину.
Херсонщина: Група ворожих БПЛА прямує на Миколаївщину.
Миколаївщина: Група ворожих БПЛА зафіксована з курсом на Одещину.
Полтавщина: БПЛА рухається в західному напрямку.
Станом на 21:20 карта повітряної тривоги виглядає так:
Нагадаємо, у ніч проти 30 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.