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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1033
Час на прочитання
1 хв

Безпілотники атакують Україну: де є загроза

Україну атакують безпілотники. Що відомо про загрозу?

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Безпілотники атакують Україну

Безпілотники атакують Україну

Україна знову під прицілом ворожих безпілотників. Станом на 21:15 30 липня 2025 року, зафіксовано активний рух кількох груп ударних БПЛА у різних регіонах.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Наразі зафіксовано рух БПЛА у наступних регіонах:

  • Чернігівщина: Група ворожих БПЛА з півночі області прямує на Київщину. Інші групи на Чернігівщині тримають південний курс.

  • Київщина: На півночі області помічено БПЛА, що рухається в напрямку Житомирщини.

  • Сумщина: Групи ударних БПЛА з Сумщини продовжують рух у південному напрямку.

  • Харківщина: Групи ударних БПЛА з Харківщини рухаються на Полтавщину та Дніпропетровщину.

  • Херсонщина: Група ворожих БПЛА прямує на Миколаївщину.

  • Миколаївщина: Група ворожих БПЛА зафіксована з курсом на Одещину.

  • Полтавщина: БПЛА рухається в західному напрямку.

Станом на 21:20 карта повітряної тривоги виглядає так:

Карта повітряної тривоги. / © alerts.in.ua

Карта повітряної тривоги. / © alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня 2025 року стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

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