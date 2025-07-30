Вашингтон сделал заявление об уменьшении войск в Европе

Что стало известно о присутствии США на восточном фланге НАТО / © Associated Press

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Эстония, Латвия и Литва призвали США не ослаблять присутствие в Восточной Европе. И хотя Вашингтон в лице министра обороны Пита Хегсета не предоставил гарантий сохранения текущего уровня американского контингента на восточном фланге Альянса, однако отметил, что любые изменения в распределении сил и их присутствия будут обсуждаться коллективно при участии НАТО, учитывая интересы США.

Об этом заявил глава обороны Эстонии Эстонии Ханно Певкур, передает bloomberg.

Глава Минобороны сказал, что решение о возможном выводе американских войск из Европы будет приниматься не в одностороннем порядке, а будет обсуждаться в рамках НАТО.

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Это заявление прозвучало на фоне визита Певкура и его коллег из Латвии и Литвы в Вашингтон.

По словам Певкура, министр обороны США Пит Хегсет не предоставил гарантий сохранения текущего уровня контингента США на восточном фланге Альянса, однако отметил, что какие-либо изменения в force posture (распределение сил и присутствия) обсуждаются коллективно с участием НАТО и исходя из стратегических интересов США.

«Было обещано, что ни одно решение не будет принято внезапно и без предупреждения Европы… Это будет обсуждаться», — подчеркнул Певкур во время интервью в Таллинне.

Европейские лидеры выражают обеспокоенность возможным сокращением американских войск при новой администрации Дональда Трампа. В настоящее время в Европе размещено около 80 000 американских военнослужащих, и многие ожидают отмены дополнительного контингента в размере 20 000 человек, введенного при администрации Джо Байдена.

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Певкур подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва четко донесли позицию американской стороне: «США должны быть там, где возникает угроза… и союзникам важно держаться вместе, закрывая восточные двери НАТО».

Аналогичного мнения придерживается министр обороны Литвы Довиле Сакалене: министр заявил, что делегация получила заверения — не будет резких решений, сообщает пресс-служба министерства из Вильнюса.

Балтийские государства, граничащие с Россией, Калининградской областью и Белоруссией рассматривают США как ключевого гаранта своей безопасности. В ответ на визит Певкура Хегсет отметил достижения балтийских стран в области модернизации обороны и высоких военных расходов — они превысили новый ориентир НАТО на 5% ВВП.

Отметим, что у США более 2000 военнослужащих в странах Балтии — контингент был усилен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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По словам Певкура, в Таллине ожидают результаты осеннего обзора оборонной политики США, что охватывает также изменения угроз в Азии и на Ближнем Востоке.

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