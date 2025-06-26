Саммит НАТО превратился в "Саммит Трампа": как США диктовали условия

Дональд Трамп / © Associated Press

Саммит НАТО в Гааге, который госсекретарь США Марко Рубио уже назвал «саммитом Трампа», стал площадкой для важных договоренностей и громких нерешенных вопросов. Лидеры 32 стран согласились повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году — ключевое требование президента США Дональда Трампа. Он объявил это своей победой.

Об этом пишет Politico.

Повышение оборонной цели означает отход Европы от зависимости от Америки: страны должны не только покупать вооружение, но и создавать мощные силы противодействия угрозам. Во-вторых, это логический шаг после включения в НАТО Финляндии и Швеции и ответ на агрессию России.

В итоговом заявлении Альянса Россия была охарактеризована как «долгосрочная угроза» — по сравнению с прошлогодней формулировкой «самая значительная и прямая». Вопрос о том, является ли Путин «противником», Трамп просто обошел.

Эти нюансы влияют на отношение НАТО к Украине. Если Вашингтон рассматривает украинскую войну как «европейский конфликт», то большинство европейских лидеров считают ее ключевым для континентальной безопасности. Отказавшись открывать двери НАТО для Киева, Трамп, однако, не изменил позиции Альянса: генеральный секретарь Марк Рютте заверил, что путь Украины к членству «необратим».

Президент США, критикуя коллективную безопасность, заявил: «Существует множество определений статьи 5… Но я настроен быть их другом». То есть, он готов поддерживать, но не идти защищать союзника автоматически.

Именно это заставило европейцев и Канаду готовиться к самостоятельной защите. Как сказал глава Пентагона Пит Гегсет: стратегические реалии сегодня не позволяют США «прежде всего сосредотачиваться на Европе». Альянс договорился о новых стандартах военной мощи, и это будет реальная база оборонной способности, не только бюджеты.

Саммит показал: Европа начнет играть ключевую роль в собственной безопасности, не дожидаясь защиты из Вашингтона. Это смещает центр тяжести НАТО из Вашингтона в Брюссель и европейские столицы.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с жестким заявлением в адрес президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что не доверяет ему из-за личного опыта общения, во время которого российский лидер неоднократно говорил неправду.

Рютте упомянул о своих разговорах с Путиным после трагедии рейса MH17, когда в июле 2014 года малазийский пассажирский самолет был сбит над временно оккупированной территорией Донбасса ракетой, выпущенной из российского ЗРК Бук. На тот момент Рютте был премьер-министром Нидерландов, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы.

Кроме того, глава НАТО подчеркнул, что было бы опасно иллюзорно воспринимать Россию как менее серьезную угрозу для стран-членов Альянса, учитывая ее агрессивные действия, в том числе полномасштабную войну против Украины.