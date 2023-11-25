Бессонные ночи из-за атак РФ: как справиться с усталостью – советы Минздрава

В Минздраве посоветовали, что делать, если после бессонной ночи вы чувствуете себя уставшими и разбитыми.

Киев в ночь на 25 ноября Россия массированно атаковала беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась более шести часов. Ночные сирены, обстрелы и тревога добавили украинцам бессонных ночей.

В Министерстве здравоохранения дали несколько основных советов, как помочь себе после бессонной ночи. Что делать, если после бессонной ночи вы чувствуете себя уставшими и разбитыми.

Белковая еда

Физиологической реакцией на нехватку сна есть желание сладкого. Это эволюционная прошивка, потерявшая свою актуальность. К сожалению, сладенькое не придаст бодрости, а только усугубит сонливость. Белковая пища, напротив, активирует нейроны, образующие орексин – белковые молекулы, способствующие бодрости. Поэтому после бессонной ночи лучше позавтракать яйцами, рыбой, мясом или сыром. А если очень хочется сладкого, то следует соединить его с белком, например съесть сладкую творожную запеканку.

Кофе

После ночи без сна очень хочется поскорее прийти в себя, и руки сами тянутся к кофеварке. Одна-две чашки кофе действительно добавят энергии, а вот от третьей и последующих лучше отказаться. Большие дозы кофеина могут вызвать тревожность или нервозность.

Дневной сон

Чтобы восстановить силы, можно подремать днем 20-30 минут, но не больше, иначе после пробуждения будете чувствовать себя сонными и разбитыми. Также не стоит спать после 14 часов, ведь это может нарушить ночной сон.

Как отметили в Минздраве, лучшее время для дневного сна – между 12:00 и 14:00 сразу после обеденной чашки кофе. Кофеин начинает действовать примерно через пол часа – за это время вы успеете вздремнуть и легко проснетесь.

Прогулка на открытом воздухе

Движение будет стимулировать активность мозга, а солнечный свет (даже при облачной погоде) будет посылать на сетчатку глаза сигналы о том, что сейчас день – время бодрости и активности, и организм будет блокировать выработку мелатонина. А вот тяжелые и интенсивные тренировки лучше отложить на те дни, когда вы будете хорошо высыпаться.

Снисхождение к себе

Нехватка сна снижает работоспособность, внимательность и бдительность. Потому после бессонной ночи не старайтесь быть на 100% эффективными.

"Прямо проговорите с руководством, что вы сейчас не в состоянии качественно выполнять сложные задачи, попросите отложить их на завтра, или сократить рабочий день. Скорее всего, ваши руководители тоже не спали ночью, поэтому пойдут вам навстречу. На следующий день и дальше попробуйте полноценно высыпаться ", — пишет Минздрав.

Напомним, ночью 25 ноября Россия нанесла самую массированную атаку дронами по Киеву с начала войны – подробности об ударе и последствиях.

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