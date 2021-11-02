Боевики на Донбассе стягивают артиллерию к линии столкновения, — разведка

Боевики на Донбассе стягивают артиллерию к линии столкновения, — разведка

На передовых позициях противника отмечена активность разведывательно-диверсионных групп и снайперских пар.

Пророссийские боевики в Донбассе стягивают на передовые позиции значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар.

Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

Украинские разведчики отметили, что на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии столкновения. "Выдвижение самоходных артиллерийских установок в замаскированные огневые позиции осуществляется преимущественно с наступлением темноты", — говорится в сообщении.

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Также оккупанты увеличили количество разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений Объединенных сил и определение объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня.

Напомним, ранее разведка сообщила, что, по состоянию на 1 ноября 2021 года, дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.

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