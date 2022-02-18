Боевики обстреляли Счастье: какие последствия

Под обстрел попало и село Артема, где снаряд попал в жилой дом.

Российские боевики с оккупированных территорий 18 февраля обстреляли Счастье в Луганской области. Повреждения получило админздание пожарно-спасательной части.

Об этом сообщили в ГСЧС в Луганской области.

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Там уточнили, что обстрел произошел примерно с 12:00 до 12:09. по направлению территории, временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

"В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив. Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения нет", – говорится в сообщении чрезвычайников.

Кроме того, в селе Артема снаряд попал в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.

Напомним, в этот же день под обстрел попал гуманитарный конвой "Красного Креста" на контрольно-пропускном пункте "Счастье".

За сутки 17 февраля боевики 60 раз нарушили режим прекращения огня, 43 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Ранения и травмы получили два украинских военных, а также два мирных жителя.

Украинские военные зафиксировали более 30 обстрелов по состоянию на 11 дня

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