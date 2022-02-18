Бойовики обстріляли Щастя: які наслідки

Під обстріл потрапило й село Артема, де снаряд влучив у житловий будинок.
Російські бойовики з окупованих територій 18 лютого обстріляли Щастя в Луганській області. Пошкоджень зазнала адмінбудівля пожежно-рятувальної частини.
Про це повідомили в ДСНС у Луганській області.
Там уточнили, що обстріл відбувся приблизно з 12:00 до 12:09 год. з напрямку території, тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням.
"В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно-рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив. Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає", – йдеться у повідомленні надзвичайників.
Окрім того, в селі Артема снаряд влучив у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.
Нагадаємо, цього ж дня під обстріл потрапив гуманітарний конвой "Червоного Хреста" на контрольно-пропускному пункті "Щастя".
Додамо, що за добу 17 лютого бойовики 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Поранень і травм зазнали двоє українських військових, а також – двоє мирних жителів.
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