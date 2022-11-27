Бои на Авдеевском и Бахмутском направлениях – эксперт объяснил цель оккупантов

На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты все еще пытаются выйти на административные границы Донецкой области.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

"Задача россиян сейчас выйти на административные границы Донецкой области. Конечно, это гипотеза. Но мы давно эту гипотезу обсуждали с аналитиками разных стран, они все соглашаются, что возможно Суровикину удалось убедить руководство по отступлению в Херсоне, именно предложив какое-то другое направление, на котором они могут добиться успеха. У России есть большая проблема – это невозможность поддерживать качественное командование на разных направлениях, а особенно, если это направления далеко друг от друга, потому что у них очень сильно централизована вся система военного управления, и они не могут поддерживать мультивекторную войну", — объяснил эксперт.

Он отметил, что это было очень ярко видно в начале войны, когда россияне по десяткам направлений одновременно пытались наступать и был полный провал. А после этого в апреле они пытались все сконцентрировать в Донецкой и Луганской областях.

"Наше военное руководство этот замысел очень быстро разгадала — объявив контрнаступательные действия. Они (оккупанты — ред.) тут же начали опрокидывать на Юг, пропустили полностью Харьков и так далее. То есть сейчас они понимают, что возможности их военного командования хватит на один, два направления, при чем очень близкие географически", — напомнил Загороднюк.

Российские захватчики выбрали Донецкую область, как основную для себя, потому что они по всем своим телеканалам пропаганды говорили всегда, что основная цель этой так называемой "спецоперации" – это так называемое освобождение Донбасса, но конечно, что это неправда.

"Но с пропагандистской точки зрения, Донбасс для них – это основное направление, именно там сейчас сосредоточено основное внимание. Ничего неожиданного в этом нет, и понятно, что наши вооруженные силы не дадут им этого сделать", — резюмировал эксперт.

Ситуация в Донецкой области

По данным британской разведки, в Донецкой области в районе Павловки и Угледара продолжаются интенсивные бои. Украина и агрессор Россия сосредоточили на этом участке фронта значительные силы. Впрочем, здесь российская морская пехота понесла большие потери.

В Донецкой области на Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Под Бахмутом и Авдеевкой оккупанты понесут серьезные потери в ежедневных попытках штурма обороны Вооруженных сил Украины.

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