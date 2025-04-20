Бои в Серебрянском лесу: в ВСУ рассказали о текущей ситуации

Серебрянский лес

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В Серебрянском лесу ВСУ держат оборону. Все попытки врага вклиниться напрасны.

Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал офицер 3 механизированного батальона 115 ОМБр Александр Косюк.

"Там обстановка очень хорошая. Задавшиеся перед нами задачи мы выполнили. Сейчас мы стойко держим оборону. Противник пытается проводить свои действия, делать перемещение, где-то вклиниться. Эти попытки заканчиваются ничем. Серебрянский лес стоит, стоять будет, мы никому его не отдадим", — подчеркнул он.

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Ранее говорилось, что в Серебрянском лесу, на границе Луганщины и Донетчины, боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью . Артиллерия, минометы, беспилотники работают постоянно. Оккупанты активно пытаются проводить воздушную разведку как переднего края Сил обороны, так и тыловых районов.