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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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348
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Бои в Серебрянском лесу: в ВСУ рассказали о текущей ситуации

Эту позицию врагу не отдадут.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Серебрянский лес

Серебрянский лес

В Серебрянском лесу ВСУ держат оборону. Все попытки врага вклиниться напрасны.

Об этом в эфире "Мы Украина" рассказал офицер 3 механизированного батальона 115 ОМБр Александр Косюк.

"Там обстановка очень хорошая. Задавшиеся перед нами задачи мы выполнили. Сейчас мы стойко держим оборону. Противник пытается проводить свои действия, делать перемещение, где-то вклиниться. Эти попытки заканчиваются ничем. Серебрянский лес стоит, стоять будет, мы никому его не отдадим", — подчеркнул он.

Ранее говорилось, что в Серебрянском лесу, на границе Луганщины и Донетчины, боевые действия продолжаются с высокой интенсивностью . Артиллерия, минометы, беспилотники работают постоянно. Оккупанты активно пытаются проводить воздушную разведку как переднего края Сил обороны, так и тыловых районов.

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Дата публикации
Количество просмотров
348
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