Череватый рассказал, что происходит на Лимано-Купянском направлении

Лимано-Купянский испытывает наибольшие артиллерийские удары от врага.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Череватый отмечает, что именно на этом направлении накануне были совершены четыре штурма окупантов в районе Масютовки и Лимана-1.

"Лимано-Купянское направление остается лидером по артиллерийским ударам — 568 раз враг разными типами и калибрами бил по нашим позициям, 17 авианалетов совершил", — сообщил он.

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Армия РФ пытается максимально поразить позиции ВСУ артиллерийским и авиационным огнем, а затем штурмовать их. Это уже происходит достаточно долго при огромном накоплении вражеских войск.

Несмотря на это, представитель Восточной группировки отмечает, что оккупантам не удалось достичь даже локального успеха. Украинские военные не дают оккупантам перехватить инициативу.

На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, штурмуют и давят врага по флангам и наносят ему огневые удары. При этом враг отчаянно сопротивляется.

Между тем РФ утверждает, что российские военные продвинулись к северо-востоку от Купянска.

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