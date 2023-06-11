Что будет с курсом доллара до конца 2023 года: эксперт дал прогноз

До конца 2023 года курс доллара в Украине быть лучше прогнозируемых 40 грн/$. Такой показатель повлияет на большой объем международной помощи, получаемой страной от союзников.

Об этом рассказал соучредитель инвесткомпании ICU Константин Стеценко в интервью Forbes Украина.

Эксперт отмечает, что ситуация позитивнее, чем ожидалось.

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"Лично я настроен оптимистично. Мы прогнозировали инфляцию на 2023-й в 15%, курс – 40 грн/$, резервы – $31 млрд. Но видим, что экономическая ситуация положительнее, чем ожидали. С учетом нынешней динамики международной помощи, у нас выше шансы иметь больше резервов на конец года и лучше курс валют", — сказал он.

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 10 июня и воскресенье, 11 июня. Курс доллара не изменился. За сутки евро подорожало на 8 коп. Злотый – 1 коп.

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