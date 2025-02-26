ЦПД объяснил, что стоит за заявлениями Путина о редкоземельных металлах

Кремль использует тактику, знакомую еще с советских времен: выдвигать заведомо нереалистичные требования, чтобы потом "отрезать кусочек".

Россия пытается поднять ставки перед переговорами с администрацией Дональда Трампа, используя старые дипломатические методы.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Кремль использует тактику, знакомую еще с советских времен: выдвигать заведомо нереалистичные требования, чтобы потом "отрезать кусочек" и получить желаемые уступки.

"Путин отправил Лаврова, чтобы тот заявил о "конституции", в которую Россия вписала Херсон и Запорожье. На это никто не пойдет, и это Россия знает", – отметил Коваленко.

Он отмечает, что Кремль сейчас особенно заинтересован в смягчении санкций, наносящих серьезный удар по российской экономике. Именно поэтому Москва пытается использовать свою типичную дипломатическую тактику, создавая ложные переговорные позиции.

"Эта стратегия не должна сработать в будущем", – подытожил Коваленко.

Напомним, 24 февраля Путин заявил, что Россия готова предложить США сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов, в том числе на территории оккупированного Донбасса.