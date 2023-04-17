Долетают до Москвы и дальше: Буданов рассказал о возможностях украинских беспилотников

Глава ГУР намекнул, что нормы безопасности в России нарушаются слишком часто не просто так.

Украинские беспилотники способны преодолевать большие расстояния.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV, рассказывая о возможностях украинских БПЛА.

Глава ГУР подтвердил, что украинские дроны способны долететь как до столицы страны-агрессора РФ Москвы, так и дальше вглубь территории противника.

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"Долеют в Москву и дальше", — отметил он.

В то же время Буданов не стал уточнять, как именно Украина будет уничтожать определенные объекты в Москве с помощью БПЛА, поскольку это раскрыло бы определенные планы и для врага.

Буданов отметил, что "нормы безопасности" в России нарушаются "слишком часто". "Это аномально, так просто не бывает", – объяснил глава ГУР.

Напомним, Буданов заявил, что зимне-весеннее наступление РФ провалилось.

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