Долетают до Москвы и дальше: Буданов рассказал о возможностях украинских беспилотников

Глава ГУР намекнул, что нормы безопасности в России нарушаются слишком часто не просто так.
Украинские беспилотники способны преодолевать большие расстояния.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью NV, рассказывая о возможностях украинских БПЛА.
Глава ГУР подтвердил, что украинские дроны способны долететь как до столицы страны-агрессора РФ Москвы, так и дальше вглубь территории противника.
"Долеют в Москву и дальше", — отметил он.
В то же время Буданов не стал уточнять, как именно Украина будет уничтожать определенные объекты в Москве с помощью БПЛА, поскольку это раскрыло бы определенные планы и для врага.
Буданов отметил, что "нормы безопасности" в России нарушаются "слишком часто". "Это аномально, так просто не бывает", – объяснил глава ГУР.
Напомним, Буданов заявил, что зимне-весеннее наступление РФ провалилось.
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