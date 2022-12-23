Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Донецк – снова под обстрелом: часть города осталась без света (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1148
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Донецк – снова под обстрелом: часть города осталась без света (фото, видео)

Фото из соцсетей

В городе повреждены здания и автомобили.

Оккупированный Донецк снова подвергся обстрелу вечером 23 декабря, после чего в части города исчезла электроэнергия.

Об этом сообщают местные паблики.

Под обстрел попал Киевский район города: в частности улицы Таманского и Университетская. Зафиксированы прилеты в строительный магазин, также повреждены другие здания и разбиты автомобили, о чем свидетельствуют опубликованные фото.

В Сети также опубликована видеозапись, на которой почти сплошная тьма. Автор видео сообщает, что часть города осталась без электричества.

Заметим, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупированный с 2014 года Донецк периодически обстреливается, в результате чего есть жертвы и разрушения. Захватчики традиционно обвиняют во всем ВСУ. Однако характер обстрелов свидетельствует о том, что они ведутся с оккупированных россиянами территорий. Эксперты оценивают, что таким образом захватчики могут "мотивировать" местных жителей к войне.

Читайте также:

Карта войны на 23 декабря: обстрелы Донбасса

Карта войны на 23 декабря: обстрелы Донбасса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1148
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация