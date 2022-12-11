Эрдоган после разговора с Путиным пообщался с Зеленским: о чем говорили

Президент поблагодарил турецкого лидера за генераторы для Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после беседы с диктатором Путиным 11 декабря пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил президент Украины.

"Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Беседа Эрдогана и Путина 11 декабря

В воскресенье, 11 декабря, турецкий президент также пообщался с диктатором Путиным. Эрдоган призвал Путина расширить действие зернового коридора, распространив его и на другую продукцию, экспортируемую из Украины. Также турецкий президент призвал российского диктатора как можно быстрее прекратить войну против Украины.

Обсуждали турецкий лидер и российский диктатор отношения между Россией и Турцией.

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