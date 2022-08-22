Ермак назвал дату, когда появится первый документ о гарантиях безопасности для Украины

Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться до конца лета.

Глава офиса президента Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии рассказал, что первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

"Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. Сегодня это тоже было предметом обсуждения... До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Андерсом фон Расмуссеном (бывший генеральный секретарь НАТО – ред.). Над этим документом мы сейчас работаем", — отметил он.

Ермак также сказал, что уже ознакомился с текстом, и это будет "очень мощный документ".

Напомним, Зеленский официально создал делегацию для переговоров с РФ по гарантиям безопасности Украины. Украинская делегация будет заниматься подготовкой и согласованием проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

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