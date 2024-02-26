"Это был бы вопрос времени": военный эксперт – о боях за Ласточкино

Без построенных бетонированных укреплений, держаться в поселке было бы очень тяжело.

Силы обороны отошли из села Ласточкино, ведь удержать этот населенный пункт было почти невозможно. Оставаясь там, ВСУ теряли бы людей и время на этом участке фронта.

Об этом "24 каналу" сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Он также сообщил, что помешало держаться бойцам ВСУ в поселке.

"Удержать Ласточкино было практически нереально. Не имея построенных бетонированных укреплений, держаться там было бы очень трудно. Это был бы вопрос времени, когда враг артиллерийским огнем или авиационными снарядами все уничтожил бы и после того прошел бы дальше. Это была бы потеря людей и времени" на этом участке фронта", – объяснил Павел Нарожный.

По его словам, сейчас украинские защитники будут находиться в активной обороне – на хорошо подготовленных позициях, там будут держать оборону. Когда они увидят какую-то слабину врага, то будут контратаковать его на определенных участках фронта.

"Из-за дефицита артиллерийских боеприпасов на что-то другое мы сейчас не способны. Потому что любое оружие не может заменить артиллерию, в которой мы больше всего нуждаемся. Это 155-й и 152-й калибр", — отметил эксперт.

Читайте ведущие новости дня: