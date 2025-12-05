Евгений Ласийчук: Окружения Покровска и Мирнограда нет, Силы обороны работают над расширением логистических коридоров

Реклама

Об этом в эфире телеканала ICTV отметил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ Евгений Ласийчук.

"Условная линия разграничения проходит по железной дороге. Северную часть - полностью контролируем своими подразделениями. Центральная городская застройка - также присутствуют наши подразделения. Задачи там выполняют штурмовые войска, не допускают продвижение противника и его накопления, уничтожают противника", - отметил он.

Евгений Ласийчук добавил, что более сложная ситуация по южной части Покровска. Это один из участков, которые противник использует для накопления, выдвижения в населенный пункт. Но там задействованы наши подразделения БПС, активно уничтожающие противника на подступах.

Реклама

"Противник выбирает тактику - миновать городские бои, не заходить в населенный пункт, в большинстве случаев сейчас пытается обойти населенный пункт с флангов, но эти участки также у нас контролируются, противника там уничтожаем. Могу сказать, что оцепление или блокирование города Покровск противником не осуществлено", - сказал командир 7 корпуса ШР ДШВ.

В то же время, рассказал Евгений Ласийчук, логистика в Мирноград – сложная, но она осуществляется. Наши подразделения продолжают выполнять задачи, а оборона усиливается, в частности, штурмовыми группами.

Среди главных задач подразделений, выполняющих задачи на этом направлении, это расширение логистического коридора для обеспечения более качественной логистики.

"Много времени противник пытался осуществлять такие лобовые атаки на наши передовые позиции к линии боевого столкновения. Ему это не удавалось. Сейчас он выбрал другую тактику - обхода населенного пункта, перерезку логистического маршрута. Но ситуация здесь контролируемая. Окружения на сегодняшний день нет. Подразделения готовы к маневренной".