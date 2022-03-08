Фотобанк Depositphotos закрыл доступ к сервису клиентам из России и Беларуси

Фотобанк Depositphotos закрыл доступ к сервису клиентам из России и Беларуси

Против РФ уже действуют 5800 разных видов санкций.

Международный фотобанк Depositphotos закрыл продажи и доступ к сервису клиентам из России и Белоруссии.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

"Из-за военной деятельности, которую Россия проводит на территории Украины, Depositphotos и VistaCreate приняли решение приостановить весь бизнес в России и Беларуси. Команды Depositphotos и VistaCreate осуждают насильственные и незаконные действия, совершенные от имени России. Мы не хотим, чтобы наши услуги использовались с целью пропаганды, дезинформации, для любого другого подкрепления противоправных действий", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что по борьбе с дезинформацией и пропагандой ранее разослали электронное письмо пользователям в России и Беларуси, где рассказывали правду о войне в Украине и поощряли их присоединиться к антивоенным протестам.

Depositphotos — это royalty free микро стоковое агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Компания была основана Дмитрием Сергеевым в ноябре 2009 года в Киеве.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже тринадцатый день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.

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