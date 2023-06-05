ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов - мэр

До Мелітополя прибули шпигуни від російської ФСБ, які розшукують патріотично налаштованих громадян.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram .

За його словами, ФСБ відвезла до Мелітополя загони навчених шпигунів.

"Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, не йдеться давно. А тепер ще й у різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично налаштованих громадян", - йдеться у повідомленні.

Раніше у тимчасово окупованому Мелітопольському районі військові армії РФ на БТР зіткнулися з мікроавтобусом. Одна людина загинула.