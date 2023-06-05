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ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов - мэр

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1508
Время на прочтение
1 мин
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ФСБ завезла в Мелитополь отряды обученных шпионов - мэр

Россияне отвезли в Мелитополь отряды обученных шпионов

Так называемые отряды выискивают патриотически настроенных граждан.

До Мелітополя прибули шпигуни від російської ФСБ, які розшукують патріотично налаштованих громадян.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram .

За його словами, ФСБ відвезла до Мелітополя загони навчених шпигунів.

"Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, не йдеться давно. А тепер ще й у різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично налаштованих громадян", - йдеться у повідомленні.

Раніше у тимчасово окупованому Мелітопольському районі військові армії РФ на БТР зіткнулися з мікроавтобусом. Одна людина загинула.

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Дата публикации
Просмотры
1508
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