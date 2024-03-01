Где Украина может срочно найти снаряды для ВСУ: военный эксперт назвал страну

Помочь нам может Корея, где количество снарядов измеряется миллионами.

Украинские военные срочно нуждаются в артиллерийских боеприпасах. Найти нужное количество можно в Южной Корее, где арсенал измеряется миллионами единиц снарядов.

Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, Южная Корея готовилась к войне с Северной Кореей, однако объем помощи, поступивший из страны — микроскопический.

"Корея передавала несколько сотен тысяч снарядов США, своим союзникам, а те по цепочке передавали нам. Более чем уверен, что арсенал Кореи измеряется до имеющихся у них 10 миллионов снарядов, просто на складе лежат. Почему так? Потому что Северная Корея имеет не меньшее количество, а может даже и большее", — подчеркнул Павел Нарожный.

Напомним, что Нидерланды направят 250 миллионов евро на закупку боеприпасов для ВСУ.

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