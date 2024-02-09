Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на 9 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 393 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 393 290 (+910) человек,

танков — 6385 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 11921 (+22) ед,

артиллерийских систем — 9435 (+24) ед,

РСЗО — 981 (+1) ед,

средства ПВО — 666 (+0) ед,

самолетов — 332 (+0) ед,

вертолетов — 325 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18),

крылатые ракеты – 1881 (+1),

корабли /катера — 24 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12551 (+38) ед,

специальная техника – 1509 (+4).

Как сообщалось, в ВСУ шокировали цифрой – сколько кораблей потерял Черноморский флот РФ. Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей россиян с самого начала полномасштабного вторжения.

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