Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Враг потерял еще 18 БПЛА.
По состоянию на 9 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 393 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 393 290 (+910) человек,
- танков — 6385 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 11921 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 9435 (+24) ед,
- РСЗО — 981 (+1) ед,
- средства ПВО — 666 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18),
- крылатые ракеты – 1881 (+1),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12551 (+38) ед,
- специальная техника – 1509 (+4).
Как сообщалось, в ВСУ шокировали цифрой – сколько кораблей потерял Черноморский флот РФ. Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей россиян с самого начала полномасштабного вторжения.