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Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько оккупантов уничтожено

По состоянию на 9 февраля 2024 уничтожено более 393 тыс. захватчиков. / Фото: Associated Press

Враг потерял еще 18 БПЛА.

По состоянию на 9 февраля 2024 года ВСУ уничтожили 393 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 910 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили   в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 393 290 (+910) человек,
  • танков — 6385 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 11921 (+22) ед,
  • артиллерийских систем — 9435 (+24) ед,
  • РСЗО — 981 (+1) ед,
  • средства ПВО — 666 (+0) ед,
  • самолетов — 332 (+0) ед,
  • вертолетов — 325 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 7209 (+18),
  • крылатые ракеты – 1881 (+1),
  • корабли /катера — 24 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12551 (+38) ед,
  • специальная техника – 1509 (+4).

Как сообщалось, в ВСУ шокировали цифрой – сколько кораблей потерял Черноморский флот РФ. Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей россиян с самого начала полномасштабного вторжения.

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