Генштаб сообщил о самых горячих участках фронта

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 63 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 составу боеприпасов противника.

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты устроили тактическую неожиданность в районе Авдеевки.

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