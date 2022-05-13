Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 13 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 13 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты РФ ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 13 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

В минобороны России заявили, что на фоне нарастающего в Харьковской области топливного кризиса "боевики националистических батальонов цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для автомобилей скорой помощи и других экстренных служб". Это полный фейк.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о наличии данных "о том, что американские ученые… осуществляли испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3. Аналогичные опыты проводились в психбольнице №1 в селе Стрелеча Харьковской области". Это дезинформация.

Депутат Госдумы России Олег Морозов сообщил, что "своим заявлением о России Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины". Такой тезис депутата вызван "резкими высказываниями в адрес России". Это манипуляция.

Напомним, как сообщили в украинской разведке, оккупанты убеждают жителей Бердянска в том, что ВСУ якобы "намерены применить в городе химическое оружие".

Гуманитарные аферисты: что делать, если увидели гуманитарку в магазинах

Читайте также: