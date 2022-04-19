Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 19 апреля: список

Российская пропаганда заявила, что в "украинской армии воюют наемники".
Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 19 апреля.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.
Список фейков, манипуляций и дезинформации:
- Несмотря на то, что пропагандисты отрицали факт пребывания гражданских лиц на заводе "Азовсталь", Минобороны РФ потребовало от Киева освободить из комбината всех гражданских и добавил, что насильственное содержание гражданского населения как живого щита – это терроризм. Предостерегаем: это – манипуляция!
- После трехнедельной медийной паузы министр обороны РФ Шойгу заявил, что "США намерены воевать (с Россией) "до последнего украинца" и делают все, чтобы затянуть спецоперацию" на территории Украины. Предостерегаем: это – дезинформация!
- Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев заявил, что "данные разведки РФ позволяют говорить о тысячах наемников, которые приехали в Украину со всего мира". Также он отметил, что это "преимущественно профессиональные убийцы со сломанной психикой". Предостерегаем: это – фейк!
Напомним, во Львовской области спецслужба депортировала троих граждан РФ, которые активно пропагандировали идеи "русского мира".
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