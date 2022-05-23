Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 23 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 23 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину пропагандисты РФ ежедневно придумывают новые фейки, чтобы деморализовать украинцев и дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 23 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

Президент Беларуси Лукашенко заявил: "Запад делает шаги для "расчленения" Украины, и официальный Минск это настораживает". В то же время он отметил, что "украинцам еще придется просить Минск и Москву не допустить "отрыва" запада Украины". Предостерегаем: это манипуляция!

"Безответственностью Байдена Запад вогнал себя в небывалый топливный кризис, а санкции против РФ ударили по их инициаторам, поскольку стоимость бензина уже побила все рекорды", – такой тезис продолжают распространять СМИ РФ, ссылаясь на председателя Госдумы РФ Володина. Предостерегаем: это дезинформация!

СМИ РФ со ссылкой на российский МИД сообщили, что "для решения проблемы поставки украинского зерна на мировой рынок сначала нужно отменить все санкции против российского экспорта". Предостерегаем: это манипуляция!

Напомним, российские пропагандисты активно приезжают на захваченные оккупантами территории Украины. Однако местные не рады их видеть. Житель оккупированного Херсона мужественно ответил российским пропагандистам и заявил, что РФ безосновательно захватила украинские территории.

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