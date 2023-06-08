Главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне: что известно (видео)

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман 8 июня прибыл в Херсон и помогал эвакуировать людей, пострадавших от потопа из-за подрыва Каховской ГЭС. Однако во время этого российская террористическая армия начала обстреливать город и под удар попал также раввин. Ему удалось спастись.

Об этом Моше Реувен Асман сообщил в Facebook.

Главный раввин Украины показал видео, на котором он рассказывает о преступлениях российских террористов против Украины. Внезапно начинается обстрел и раввин вместе с другими падают на землю. Наконец ему удалось спастись.

"Я в Херсоне, плыли за людьми — Чудом выжили!", — написал Моше Реувен Асман.

Главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне

Напомним, по данным МВД, в четверг, 8 июня, во время эвакуации жителей города из Херсона, затопленного после подрыва Каховской ГЭС, российские террористы совершили террористический обстрел. Пострадали восемь человек.

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