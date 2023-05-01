Готова ли Украина к контрнаступлению: Резников назвал ключевые детали

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на контрнаступление Украины влияют три ключевые детали.

Об этом он рассказал в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко.

“Я не просто надеюсь, я верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы он был удачным. Потому что если верить уверенности нашего Генштаба, всем нашим командующим, то, конечно, нет смысла уходить. Все должно быть спланировано, продумано. Есть три ключевых вещи: первая — наличие вооружения, которое должно быть использовано; вторая – подготовленные и обученные защитники и защитницы, каждый из которых знает свой план на своем уровне, а значит, этот план существует; третья — обеспечение этого наступления всеми необходимыми вещами, включающими постоянное восстановление снарядов, амуниции, топлива, одежды, защиты и другое”, — отметил Алексей Резников.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день мы выходим на ту финишную прямую, когда можно сказать "да, все готово".

"А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генштаба, главкома и его команды будет понятно — как, где и когда", — подчеркнул Резников.

Напомним, что Россия построила мощные укрепления в ожидании украинского контрнаступления.

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