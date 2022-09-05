Хакеры установили координаты базы РФ под Мелитополем, используя фейковые аккаунты девушек (видео)

Украинские хакеры из группы Hackyourmom установили координаты российской военной базы возле оккупированного Мелитополя, используя фейковые аккаунты девушек.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Полученные координаты передали артиллеристам Вооруженных сил Украины, которые уничтожили ее, отметил Братчук.

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"И здесь "Cherchez la femme". И база вражеская — все! Держим строй и вместе до победы!" – написал он.

Братчук добавил, что ночь в Одессе прошла с воздушными тревогами, однако прилетов не было. Кроме того, в Черном море российские оккупанты держат в готовности к пускам 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население. После обстрелов ВСУ они запретили местным жителям выходить из дома.

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