Харьков второй раз за сегодня под ударом РФ: в городе снова раздаются взрывы

ПС ВСУ предупреждал о нескольких пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага по Харьковщине.
Поздно вечером, 31 марта, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Предварительно прилет в город. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", — отметил Терехов.
Несколько позже мэр уточнил, что прилет произошел рядом с жилой застройкой в центральном районе города. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Напомним, что взрывы в Харькове сегодня также раздавались около 16:00.
Читайте также:
- Реальна ли угроза захвата Харькова: эксперт дал четкий ответ
- Россияне могут попытаться оцепить Харьков и взять его в кольцо — майор запаса НГУ
- Может ли российская армия захватить Харьков: эксперт ошеломил заявлением