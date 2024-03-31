Харьков второй раз за сегодня под ударом РФ: в городе снова раздаются взрывы

ПС ВСУ предупреждал о нескольких пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага по Харьковщине.

Поздно вечером, 31 марта, российские оккупанты снова атаковали Харьков. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Предварительно прилет в город. Просьба ко всем горожанам находиться в безопасных местах", — отметил Терехов.

Несколько позже мэр уточнил, что прилет произошел рядом с жилой застройкой в центральном районе города. На месте удара работают все соответствующие службы и волонтеры. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Напомним, что взрывы в Харькове сегодня также раздавались около 16:00.

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