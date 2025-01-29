Хотят ли украинцы прекращение огня — опрос CBS News

Мысли в тылу и на фронте разделились.

После трех лет полномасштабной войны все больше украинцев допускают возможность прекращения огня, но с условиями.

Об этом пишет CBS News.

Неоднократные заявления президента США Дональда Трампа перед вступлением в должность о том, что он может положить конец всего за 24 часа войны, которую Россия начала своим полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, вызвали в Украине и всей Европе опасения, что он может прекратить снабжение жизненно важной для ВСУ американских оружия.

В то же время со ссылкой на слова украинских военных спецподразделения "Артан" главного управления разведки Минобороны на фронте издания отмечает, что они продолжат сражаться, "даже если их оружие полностью закончится".

Однако после почти трех лет изнурительной войны не все в Украине убеждены в этом.

"Украинский народ противостоял захватнической армии Владимира Путина и заплатил за это кровью и горем... Некоторые считают, что простая заморозка линии фронта "ничего не даст", — пишет CBS News.

Например, украинка Евгения Пуцкова, потерявшая мужа и старшего сына на войне, на вопрос, поддержит ли она переговоры о прекращении огня с Россией, ответила, что поддержит "но с гарантиями безопасности для нашего народа":

"Простая заморозка линии фронта ничего не даст. Потому что через несколько лет Россия снова вторгнется", – считает она.

А мобилизовавшийся детский анестезиолог Михаил Илик на вопрос, стоит ли защищать Украину ценой ужасных страданий, которые он видит каждый день, не колебался и сказал: "Безусловно".

"Это наша земля. Мы должны стоять за нее до последнего", — добавил он.

Напомним, госпожа Украины в США рассказала, означает ли что-то дата 9 мая на фоне информации о прекращении огня в Украине.

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