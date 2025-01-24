РФ готова к переговорам по Украине — Путин

Кремлевский диктатор считает, что "спонсоры Киева заставят Зеленского отменить решение о запрете переговоров с РФ".

Кремлевский диктатор Владимир Путин оценил вероятность переговоров между Украиной и Россией.

Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс "ТАСС".

"Всерьез вести переговоры между РФ и Украиной в условиях "запретительного декрета" Зеленского вряд ли возможно", — заявил Путин.

Российский диктатор добавил, что "Киев с удовольствием "хомячит за обе щеки" сотни млрд долларов от спонсоров, но не спешит отменять решение о запрете переговоров с РФ".

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Путин считает, что "спонсоры Киева заставят Зеленского отменить решение о запрете переговоров с РФ".

Напомним, Дональд Трамп 22 января снова призвал к окончанию войны между Украиной и Россией, угрожая в случае отказа Москвы от договоренностей ввести новые санкции против РФ.

Трамп подчеркнул, что экономика России из-за войны приходит в упадок, и поэтому он предлагает Путину "очень большую услугу". Однако в Кремле, как пишет WSJ, не воспринимают серьезно угрозы Трампа.

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