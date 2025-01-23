Кто стоит за телеграм-каналом "Николаевский Ванёк": Виталий Ким рассказал

Виталий Ким рассказал, кто является автором телеграм-канала "Николаевский Ванёк" и как его зовут. Что он сказал?

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, кто стоит за телеграм-каналом "Николаевский Ванёк". Он отметил, что это – реальный человек.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Виталий Ким подчеркнул, что автор телеграм-канала – это реальный человек, с которым он лично знаком.

"Мы познакомились, когда у него было тысяч 30 подписчиков. У нас был план расширять его телеграм-канал. Это реальный человек, который очень патриотичный. Он не занимается рекламой или политической деятельностью. Парень идейно работает. Он спит меньше, чем я. Я ему звоню в 23:00 и спрошу, проснулся ли. Он может пойти спать в 11:00 дня", – сказал глава Николаевской ОВА.

Ким отметил, что, возможно, этот человек когда-нибудь покажется на всеобщее обозрение. Он подтвердил, что владельца телеграм-канала зовут Иван.

"Он адекватный человек, который работает ради победы. Он младше меня", – сказал он.

Полную версию интервью с Виталием Кимом смотрите по ссылке.

Напомним, Виталий Ким рассказал о ситуации на юге Украины.

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