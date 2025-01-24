РФ готова до переговорів щодо України — Путін

Кремлівський диктатор вважає, що "спонсори Києва змусять Зеленського скасувати рішення про заборону переговорів із РФ".

Кремлівський диктатор Володимир Путін оцінив імовірність переговорів між Україною і Росією.

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс "ТАСС".

"Всерйоз вести переговори між РФ і Україною в умовах "заборонного декрету" Зеленського навряд чи можливо", — заявив Путін.

Російський диктатор додав, що "Київ із задоволенням "хом'ячить за обидві щоки" сотні мільярдів доларів від спонсорів, але не поспішає скасовувати рішення про заборону переговорів із РФ".

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Путін вважає, що "спонсори Києва змусять Зеленського скасувати рішення про заборону переговорів із РФ".

Нагадаємо, Дональд Трамп 22 січня знову закликав до закінчення війни між Україною й Росією, погрожуючи в разі відмови Москви від домовленостей запровадити нові санкції проти РФ.

Трамп наголосив, що економіка Росії через війну занепадає, і тому він пропонує Путіну "дуже велику послугу". Однак у Кремлі, як пише WSJ, не сприймають серйозно погрози Трампа.

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