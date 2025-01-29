Чи хочуть українці припинення вогню — опитування CBS News

Думки в тилу і на фронті розділилися.

Після трьох років повномасштабної війни все більше українців допускають можливість припинення вогню, але з умовами.

Про це пише CBS News.

Неодноразові заяви президента США Дональда Трампа перед вступом на посаду про те, що він може покласти край лише за 24 години війні, яку Росія розпочала своїм повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року, викликали в Україні та всій Європі побоювання, що він може припинити постачання життєво важливої для ЗСУ американських зброї.

Водночас, із посиланням на слова українських військових спецпідрозділу "Артан" головного управління розвідки Міноборони на фронті видання зазначає, що вони продовжіть битися, "навіть якщо їхня зброя повністю закінчиться".

Проте після майже трьох років виснажливої ​​війни не всі в Україні переконані в цьому.

"Український народ протистояв загарбницькій армії Володимира Путіна і заплатив за це кров’ю та горем... Деякі висловлюють думку, що проста заморозка лінії фронту "нічого не дасть", — пише CBS News.

Наприклад, українка Євгенія Пуцкова, яка втратила чоловіка і старшого сина на війні, на запитання, чи підтримає вона переговори про припинення вогню з Росією, відповіла, що підтримає, "але з гарантіями безпеки для нашого народу":

"Проста заморозка лінії фронту нічого не дасть. Тому що через кілька років Росія знову вторгнеться", - вважає вона.

А дитячий анестезіолог Михайло Ілик, який мобілізувався, на запитання, чи варто захищати Україну ціною жахливих страждань, які він бачить щодня, не вагався і сказав: "Безумовно".

"Це наша земля. Ми повинні стояти за неї до останнього", — додав він.

Нагадаємо, пані посол України в США розповіла, чи означає щось дата 9 травня на тлі інформації про припинення вогню в Україні.

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