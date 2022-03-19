Из городов и сел Луганщины смогли выехать около 700 человек — Верещук

Министр рассказала о ситуации в области.
В субботу, 19 марта, в Бахмут Донецкой области выехали около 700 жителей Луганщины.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.
"Из города Лисичанск в город Бахмут выехало 160 человек. Из города Северодонецк в город Бахмут также 160 человек. Из города Рубежное в город Бахмут 45 человек. Из города Попасная в город Бахмут 310 человек. В эти города были также доставлены гуманитарные грузы: продукты и медикаменты", — отметила она.
Напомним, 19 марта 10 гуманитарных коридоров сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека.
Читайте также:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы