Из городов и сел Луганщины смогли выехать около 700 человек — Верещук

Из городов и сел Луганщины смогли выехать около 700 человек — Верещук

Министр рассказала о ситуации в области.

В субботу, 19 марта, в Бахмут Донецкой области выехали около 700 жителей Луганщины.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

"Из города Лисичанск в город Бахмут выехало 160 человек. Из города Северодонецк в город Бахмут также 160 человек. Из города Рубежное в город Бахмут 45 человек. Из города Попасная в город Бахмут 310 человек. В эти города были также доставлены гуманитарные грузы: продукты и медикаменты", — отметила она.

Напомним, 19 марта 10 гуманитарных коридоров сработало 8. Всего эвакуировано 6623 человека.

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