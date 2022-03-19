З міст та сіл Луганщини змогли виїхати майже 700 людей - Верещук

З міст та сіл Луганщини змогли виїхати майже 700 людей - Верещук

Міністерка розповіла про ситуацію у області.

У суботу, 19 березня, у Бахмут Донецької області виїхали майже 700 жителів Луганщини.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

"З міста Лисичанськ в місто Бахмут виїхало 160 людей. З міста Сєвєродонецьк в місто Бахмут також 160 людей. З міста Рубіжне в місто Бахмут 45 людей. З міста Попасна в місто Бахмут 310 людей. В ці міста було також доставлено гуманітарні вантажі: продукти та медикаменти", - зазначила вона.

Нагадаємо, 19 березня 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини.

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