Из продавцов, учителей, программистов - в саперы: все больше людей приобщаются к разминированию территорий

Из продавцов, учителей, программистов - в саперы: все больше людей приобщаются к разминированию территорий

В условиях войны люди начинают менять гражданские профессии на более востребованные и, несмотря на опасность, более важные.

Дополнительный набор на обучение пиротехнической сейчас идет по всей Украине. В городе Ромны в Сумской области ряды центра быстрого реагирования пополнили 38 новобранцев, половина из которых — гражданские. Они приступят к гуманитарным разминированию — прежде всего полей, парков, лесополос и жилых массивов, где побывали оккупанты и оставили немало опасности, говорится в ТСН.

"Новобранцы" сосредоточенно рассматривают образцы смертоносного оружия, с которыми им придется скоро работать. Но они спокойны и уверены в своем выборе. Денис отшучивается пойти в саперы, потому что сейчас работать продавцом не патриотично. «Не интересно, нужно как-то учиться, что-нибудь новое осваивать. Войны. Нужно как-то спасать мирных жителей», – говорит он.

А 38-летний Александр, даже срочной службы не проходил, здесь ради земли. «Я инженер-механик сельского хозяйства, это работа с землей и пиротехническая служба – это тоже работа с землей. И после того, что нам оставили эти орки, на земле разбросали разную гадость», — говорит будущий пиротехник.

Кого-то к смене профессии подтолкнули внутренние убеждения, кого-то – достойная зарплата. А 50-летний Станислав вернулся из заслуженного отдыха, потому что имеет опыт. На его счету – тысячи обезвреженных снарядов и мин. «Богдановка – их там было очень много, мы их переносили тоннами в день», – вспоминает мужчина.

Он не понаслышке знает, как сейчас не хватает саперов. Ведь везде, где прошлись рашисты – земля нашпигована опасностью. «Сейчас количество взрывоопасных предметов возросло не только в геометрической прогрессии, просто настолько много произошло. И к нам обращаются и аграрии, частные лица, предприятия, организации», – говорят в центре.

Но и разминирование — другие, убеждают саперы. Везде, где не присмотрись, ловушка. Оккупанты-минеры коварны, подтверждают и волонтеры, объездившие чуть ли не все горячие точки Украины. Эта война показала, что никогда одной растяжки не бывает. Они делают комплексно – 5, 6. Он снимает одну, механизм срабатывает и накрывается целый район», — рассказывают волонтеры.

А вершина цинизма и жестокости врагов – большинство смертоносных ловушек рассчитаны именно на гражданских и, в частности, детей.

Так называемыми минами-бабочками разных цветов ныне усеяна территория приграничных Сумщины и Черниговщины. Хватает их и на востоке и юге страны. "Они делают для того, чтобы привлечь детей на этот цвет. Когда оно цветное лежит дети поднимают. И ребенок уже с детства без рук, без ног", – рассказывают саперы.

В Ромнах учителя, продавцы и программисты идут работать саперами

Саперы сейчас — одна из самых востребованных профессий. Тысячи еще необследованных гектаров до сих пор таят опасность. И такой работы – на годы. Впрочем, не каждый пришедший сюда сможет приступить к настоящим разминированию. «Нужно иметь железные нервы и быть очень осторожным, ни на минутку нельзя расслабляться. 24 на 7 с первых дней войны мы работаем», – говорит водитель-сапер Александр.

«Это постоянно нужно учиться, учиться и учиться, потому что эта профессия ошибок не прощает», – утверждают в центре.

Новых саперов будут учить по ускоренному курсу – всего месяц вместо трех. После теории будет практика, а затем аттестация и экзамены. Именно они покажут, кто пригоден к этой профессии.

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