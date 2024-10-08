К какому городу продвигается армия РФ после Угледара — NYT

Российские войска захватили село Каменское неподалеку от Запорожья и уже атакуют в других частях этого направления.

После падения Угледара русские войска продвигаются в другой город. Сейчас ведутся ожесточенные бои в Торецке — стратегическом городе, а также ведут наступление на другие части Донецкой области.

Об этом пишет The New York Times.

"Через неделю после того, как Россия захватила Угледар, город, закрепивший оборону Украины на юго-востоке страны, российские войска продолжают продвигаться в этом районе, наступая на несколько городов или обходя их с фланга, пытаясь прорвать украинские границы", — говорится в материале NYT.

Известно, что российские оккупанты активно используют тактику так называемых "клещей", как с Угледаром. К городу русские войска приблизились по трем направлениям.

В "клещах" может оказаться и город Курахово, когда российские войска будут наступать с юга через Угледар и с севера через Украину, добавили в издании.

Как ранее сообщалось, в Торецке идут ожесточенные бои: в ВСУ рассказали о ситуации в городе. Враг продвинулся к шахте "Центральная", но ситуация в городе остается динамичной и меняется каждый час.

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