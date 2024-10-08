До якого міста просувається армія РФ після Вугледара — NYT

Російські війська захопили село Кам'янське неподалік від Запоріжжя і вже атакують в інших частинах цього напрямку.

Після падіння Вугледара російські війська просуваються до іншого міста. Зараз точаться запеклі бої у Торецьку — стратегічному місті, а також ведуть наступ на інші частини Донецької області.

Про це пише The New York Times.

"Через тиждень після того, як Росія захопила Вугледар, місто, яке закріпило оборону України на південному сході країни, російські війська продовжують просуватися в цьому районі, наступаючи на кілька міст або обходячи їх з флангу, намагаючись прорвати українські кордони", — йдеться у матеріалі NYT.

Відомо, що російські окупанти активно використовують тактику так званих "кліщів", як із Вугледаром. До міста російські війська наблизилися з трьох напрямків.

У "кліщах" може опинитися і місто Курахове, коли російські війська наступатимуть з півдня через Вугледар і з півночі через Українськ, додали у виданні.

Як раніше повідомлялося, у Торецьку точаться запеклі бої: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті. Ворог просунувся до шахти "Центральна", але ситуація в місті залишається динамічною і змінюється щогодини.

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