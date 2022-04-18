Кабмин заморозил тарифы на электроэнергию: назван срок

Украина не собирается повышать цены на электроэнергию для населения в условиях развязанной Россией войны.
В Украине до средины осени заморозили тарифы на электроэнергию. Они не изменятся до 31 октября.
Соответствующее постановление принял Кабмин. Этим документом он продлил действие текущих тарифов на полгода – их действие должно было завершиться 30 апреля.
Таким образом, согласно постановлению, до 31 октября 2022 года тарифы на электроэнергию в Украине фиксируются на уровне:
- 1,44 грн за кВт*час – при потреблении до 250 кВт*час (включительно) в месяц
- 1,68 грн за кВт*час – при потреблении свыше 250 кВт*час в месяц
Этой весной правительством запланировано увеличение тарифов на электроэнергию, но из-за войны объемы оплаты упали почти на треть. Поэтому правительство решило заморозить цены на элетроэнергию до конца войны.
Читайте также: