Кабмин заморозил тарифы на электроэнергию: назван срок

Украина не собирается повышать цены на электроэнергию для населения в условиях развязанной Россией войны.

В Украине до средины осени заморозили тарифы на электроэнергию. Они не изменятся до 31 октября.

Соответствующее постановление принял Кабмин. Этим документом он продлил действие текущих тарифов на полгода – их действие должно было завершиться 30 апреля.

Таким образом, согласно постановлению, до 31 октября 2022 года тарифы на электроэнергию в Украине фиксируются на уровне:

1,44 грн за кВт*час – при потреблении до 250 кВт*час (включительно) в месяц

1,68 грн за кВт*час – при потреблении свыше 250 кВт*час в месяц

Этой весной правительством запланировано увеличение тарифов на электроэнергию, но из-за войны объемы оплаты упали почти на треть. Поэтому правительство решило заморозить цены на элетроэнергию до конца войны.

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